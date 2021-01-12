البرغوثي: انطلاق حملة عالمية ضد "طب الأبرتهايد" لتوفير اللقاحات للفلسطينيين

الفلسطينية، التي قمنا بها لتعرية وفضح هذه السياسات، والتي تردد صداها في كبريات الصحف، ووسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك الأميركية,



وأكد البرغوثي، انطلاق حملة تواقيع عالمية ضد السياسة الإسرائيلية "طب الأبرتهايد"، وللمطالبة بتوفير المطاعيم السليمة فوراً لأبناء وبنات الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقال البرغوثي: إن عشرات الآلاف، وقعوا حتى الآن على عريضة الحملة، بمن فيهم أطباء وعلماء عالميون بارزون ومفكرون وفنانون عالميون مثل جوديث بتلر ودانيال بارنبويم ونوعم تشومسكي.



وأكد أن لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني، تجندت بمختلف

أرجاء المعمورة؛ للمشاركة بهذه الحملة، التي تجري تحت شعار إدانة "طب الأبرتهايد".



وأضاف البرغوثي إن فداحة جريمة التمييز العنصري الإسرائيلي بموضوع توفير اللقاحات، والحماية من مرض (كورونا) الخطير كشف الواقع، وحقيقة نظام (الأبرتهايد) العنصري الإسرائيلي، الذي سيدفع غالياً ثمن تنكره الإجرامي لحقوق الإنسان، ولما تعارفت عليه الإنسانية من ضرورة التوحد، والتكاتف في مواجهة الأوبئة.



رام الله - دنيا الوطنأكد د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن حملة عالمية كبرى، بدأت ضد سياسة (الأبرتهايد) و التمييز العنصري الإسرائيلية، الموجهة لحرمان الفلسطينيين من الحصول على اللقاحات ضد مرض (كورونا) بفضل الجهود