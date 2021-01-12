الصحة العالمية: المناعة الجماعية ضد (كورونا) لن تتحقق في 2021

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت المسؤولة العلمية في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أن العالم لن يبلغ المناعة الجماعية في 2021، مشددة على مواصلة تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس (كورونا).



وأشارت سواميناثان، إلى أن إنتاج الجرعات "يستغرق وقتاً"، داعية الناس إلى "التحلي بالصبر قليلاً"، كما أشادت "بالتقدم الكبير" الذي أحرزه العلماء، الذين نجحوا في تطوير عدة لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس جديد تماماً في أقل من عام.



وشددت على أن طرح اللقاحات على العامة "يستغرق بعض الوقت"، مشيرة إلى أن "توسيع نطاق إنتاج الجرعات، يستغرق وقتاً ليس فقط بالملايين، ولكن هنا نتحدث عن مليارات"، داعية الناس إلى "التحلي بالصبر قليلاً".



وأكدت سواميناثان، على أن "اللقاحات ستصل في نهاية المطاف، ستنقل إلى جميع البلدان"، مستدركة: "لكن في غضون ذلك، يجب ألا ننسى أن هناك إجراءات ناجعة".



ولفتت المسؤولة، إلى أنه ستكون هناك حاجة لمواصلة اتخاذ تدابير الصحة العامة، وتلك الاجتماعية التي تهدف إلى وقف انتقال العدوى "لبقية هذا العام على الأقل".