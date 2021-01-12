أبو وردة: نسبة إصابات (كورونا) بغزة وصلت 23% مقارنة بأعداد الفحوصات وهي عالية

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية: إن الوضع الوبائي في قطاع غزة ما زال حرجاً، بالرغم من وجود انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا).



وأضاف أبو وردة، خلال حديثه لإذاعة (صوت فلسطين): "هناك انخفاض طفيف بأعداد الإصابات بفيروس (كورونا) ولكن مقارنةً بأعداد الفحوصات، فالنسبة وصلت إلى 23% وهذه نسبة عالية، خاصةً في قطاع غزة".