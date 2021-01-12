على رأسها حساب ترامب.. (تويتر): أغلقنا 70 ألف حساب منذ اقتحام الكونغرس

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت شركة (تويتر)، أنها أوقفت أكثر من 70 ألف حساب منذ الجمعة الماضي، في أعقاب أعمال الشغب الدامية، التي قام بها حشد مؤيد للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد لترامب في مبنى الكابيتول.



وقال موقع التواصل الاجتماعي الشهير: إن العديد من الأشخاص الذين تم تعليق حساباتهم لديهم حسابات متعددة، مما أدى إلى زيادة أعداد الحسابات التي تم إغلاقها، وفقاً لشبكة (إن بي سي نيوز).



وذكر الموقع، "هذه الحسابات قامت بالمشاركة محتوى ضار مرتبط بجماعة كيو أنون- (QAnon) على نطاق واسع، وكانت مخصصة في المقام الأول لنشر نظرية المؤامرة عبر منشوراتها".



يذكر أن (تويتر) أغلقت الأسبوع الماضي، بشكل دائم، حساب الرئيس دونالد ترامب؛ بسبب تحريض الأخير على أعمال العنف التي تسبب بها أنصاره بمبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن.