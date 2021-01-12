دولي

إدارة ترامب تكشف اليوم معلومات سرية تتعلق بإيران والقاعدة

إدارة ترامب تكشف اليوم معلومات سرية تتعلق بإيران والقاعدة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز): إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يعتزم الكشف عن معلومات، رفعت عنها السرية حديثاً لاتهام إيران علناً بأن لها صلات بتنظيم القاعدة، قبل تسليم السلطة لإدارة بايدن.

وقالت مصادر الوكالة: إنه في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى ثمانية أيام فحسب، للرئيس دونالد ترامب في منصبه، فمن المتوقع أن يقدم بومبيو، تفاصيل عن أن إيران، قدمت ملاذاً آمناً لقادة القاعدة ودعمتهم، على الرغم من بعض الشكوك داخل مجتمع الاستخبارات والكونغرس.

ولم يتضح بعد، ما الذي ينوي بومبيو، الكشف عنه في خطابه أمام نادي الصحافة الوطني في واشنطن اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة، أن بومبيو، قد يستشهد بمعلومات رفعت عنها السرية، بشأن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في طهران في آب/ أغسطس الماضي.

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) أكدت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن أبو محمد المصري، المتهم بالمساعدة في تدبير تفجيرات 1998 لسفارتين أمريكيتين في إفريقيا، قُتل على يد عملاء إسرائيليين في إيران.

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