زوارق الاحتلال تُدمر شباك الصيادين في عرض البحر وسط القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

قامت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بتمزيق وتخريب شباك الصيادين في عرض البحر، وسط قطاع غزة.



وأكدت لجان الصيادين في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن زوارق الاحتلال، قامت بتمزيق وتخريب شباك الصيادين على بعد 2 ميل في بحر النصيرات ودير البلح وسط القطاع.



وقالت: إن زوارق الاحتلال الحربية، كانت منتشرة بشكل مكثف غرب ميناءي النصيرات ودير البلح.