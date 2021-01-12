ألمانيا تسجل قفزة كبيرة في وفيات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت ألمانيا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، قفزة كبيرة في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس (كورونا).



وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن الوفيات ارتفعت بواقع 891 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 41577 وفاة.



ووفق وكالة (رويترز)، فقد تم تسجيل 12802 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.933.826 إصابة.



وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قالت في وقت سابق: إن أسابيع الشتاء، ستكون الأصعب من حيث تطور الوباء في ألمانيا، في الوقت الذي اتخذت عدة إجراءات مشددة في البلاد.