عربي

قطر: مستعدون للوساطة من أجل تسوية التوتر بين السعودية وتركيا

قطر: مستعدون للوساطة من أجل تسوية التوتر بين السعودية وتركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعرب المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب، والوساطة في تسوية المنازعات، مطلق القحطاني، عن استعداد بلاده للوساطة بين تركيا والسعودية؛ لحل التوتر القائم في علاقاتهما.

ووفق شبكة (رويترز) فقد رد القحطاني على سؤال بشأن استعداد قطر للوساطة، وتهدئة التوترات بين تركيا والسعودية، قائلاً: "هذا يرجع إلى مبدأ الموافقة كمبدأ أساسي في العلاقات الدولية".

وأضاف المسؤول القطري: "إذا رأت هاتان الدولتان (السعودية وتركيا) أن يكون لدولة قطر دور في هذه الوساطة، فمن الممكن القيام بذلك".

وتابع القحطاني: "من مصلحة الجميع، أن تكون هناك علاقات ودية بين هذه الدول، خاصة بين دول أساسية ورئيسية، مثل السعودية وتركيا وإيران".

كما أشار إلى أن "قطر لعبت دوراً دبلوماسياً كبيراً" بين الولايات المتحدة وتركيا؛ لتهدئة التوترات التي حصلت بين البلدين.

أخبار ذات صلة

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير حال المنطقة بأسرها للأفضل

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير حال المنطقة بأسرها للأفضل

الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشٍ كبير لفيروس (كورونا) بالبلاد

لبنان: إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشٍ كبير لفيروس (كورونا) بالبلاد

أول تعليق سعودي على تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين على قوائم الإرهاب

أول تعليق سعودي على تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين على قوائم الإرهاب

الرئيس اللبناني يدعو لإعلان حالة طوارئ صحية في البلاد

الرئيس اللبناني يدعو لإعلان حالة طوارئ صحية في البلاد

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجيش المصري يتسلم &#34;سلاح شبحي&#34; جديد

الجيش المصري يتسلم "سلاح شبحي" جديد

الحكومة المصرية تبحث أزمة العالقين المصريين بالإمارات

الحكومة المصرية تبحث أزمة العالقين المصريين بالإمارات

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من طولكرم وطوباس

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من طولكرم وطوباس

زوارق الاحتلال تُدمر شباك الصيادين في عرض البحر وسط القطاع

زوارق الاحتلال تُدمر شباك الصيادين في عرض البحر وسط القطاع

محافظ خانيونس يلتقي رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

محافظ خانيونس يلتقي رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

غزة: النائب العام ورئيس بلدية جباليا النزلة يؤكدان على تطبيق القانون وتيسير معاملات المواطنين

غزة: النائب العام ورئيس بلدية جباليا النزلة يؤكدان على تطبيق القانون وتيسير معاملات المواطنين

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 328 قضية في محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 328 قضية في محافظات القطاع

الشرطة تقبض على سبعة أشخاص مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

الشرطة تقبض على سبعة أشخاص مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

قلقيلية: عشر إصابات بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: عشر إصابات بفيروس (كورونا) من المخالطين

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين أسرى سجن &#34;ريمون&#34;

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين أسرى سجن "ريمون"

منوعات

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

شاهد: حسين الجسمي &#34;لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية&#34;

شاهد: حسين الجسمي "لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية"

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: منة فضالي&#34; لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل&#34;

شاهد: منة فضالي" لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل"

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

عربي

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير حال المنطقة بأسرها للأفضل

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير حال المنطقة بأسرها للأفضل

الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشٍ كبير لفيروس (كورونا) بالبلاد

لبنان: إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشٍ كبير لفيروس (كورونا) بالبلاد

أول تعليق سعودي على تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين على قوائم الإرهاب

أول تعليق سعودي على تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين على قوائم الإرهاب