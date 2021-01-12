قطر: مستعدون للوساطة من أجل تسوية التوتر بين السعودية وتركيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب، والوساطة في تسوية المنازعات، مطلق القحطاني، عن استعداد بلاده للوساطة بين تركيا والسعودية؛ لحل التوتر القائم في علاقاتهما.



ووفق شبكة (رويترز) فقد رد القحطاني على سؤال بشأن استعداد قطر للوساطة، وتهدئة التوترات بين تركيا والسعودية، قائلاً: "هذا يرجع إلى مبدأ الموافقة كمبدأ أساسي في العلاقات الدولية".



وأضاف المسؤول القطري: "إذا رأت هاتان الدولتان (السعودية وتركيا) أن يكون لدولة قطر دور في هذه الوساطة، فمن الممكن القيام بذلك".



وتابع القحطاني: "من مصلحة الجميع، أن تكون هناك علاقات ودية بين هذه الدول، خاصة بين دول أساسية ورئيسية، مثل السعودية وتركيا وإيران".



كما أشار إلى أن "قطر لعبت دوراً دبلوماسياً كبيراً" بين الولايات المتحدة وتركيا؛ لتهدئة التوترات التي حصلت بين البلدين.