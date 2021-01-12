نتنياهو يُزيل صورة له مع ترامب من حسابه على (تويتر)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يضعها في صدر حسابه على (تويتر) في انفصال فيما يبدو، عن حليف سياسي يواجه مساءلة محتملة.



ووفق موقع (swissinfo) فقد ظلت الصورة لنتنياهو وهو يجلس بجانب ترامب، خلال اجتماع بالبيت الأبيض، تحتل هذا الموقع الرفيع على حساب نتنياهو الرسمي، كعلامة على العلاقات الوطيدة بين الرجلين.



واحتفظ نتنياهو بصورته مع ترامب، حتى بعد هزيمة الأخير في الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر أمام الديمقراطي جو بايدن.



ولم يُنشر أي تفسير على الموقع الخاص بنتنياهو لإزالة صورة ترامب، قبل يوم من تحرك مجلس النواب الأمريكي المتوقع لبدء بحث مساءلة الرئيس للمرة الثانية، بعد حادث اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي.