البيت الأبيض: ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في واشنطن

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رام الله - دنيا الوطن

قال البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن.



وكانت وكالة (رويترز) أفادت نقلا عن مسؤول بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقى معلومات حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة أمام مبان حكومية في كافة الولايات الأمريكية الـ 50 مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.



وذكرت قناة (ABC) أن مذكرة لمكتب التحقيقات، اطلعت عليها القناة، تشير إلى أن "احتجاجات مسلحة مخطط لها أمام مباني الكابيتول في كل الولايات الـ 50 ابتداء من 16 كانون الثاني/ يناير وحتى 20 من ذات الشهر على الأقل"، وكذلك أمام الكابيتول في واشنطن حيث مقر الكونغرس من 17 كانون الثاني/ يناير وحتى 20 في نفس الشهر.



يشار إلى أن المذكرة تحذر من وجود مجموعة مسلحة تخطط للتوجه إلى واشنطن يوم 16 كانون الثاني/ يناير في حال حاول الكونغرس عزل الرئيس دونالد ترامب بموجب التعديل الـ 25 في الدستور الأمريكي، وأن المجموعة توعدت بـ "انتفاضة ضخمة" في حال حدث ذلك.