تعرف على موعد المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 9-10 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة : يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الأربعاء 2021/01/13 يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ومغبرا احيانا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 10-11 درجات مئوية،وخلال ساعات المساء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة و يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات الليل الى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



الخميس 2021/01/14 تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا وغائما وعاصفا وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ،والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائجا.



الجمعة 2021/01/15 يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق ،والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .



