محافظ خانيونس يلتقي رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنالتقى الدكتور احمد الشيبي محافظ خانيونس الدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وتباحث الطرفان سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهلال الأحمر.وأكد الخطيب على تأكيد التعاون المشترك وذلك بناء علي تعليمات الرئيس محمود عباس مؤكدا أن الهلال الأحمر الفلسطيني مسخر كل إمكاناته لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات قائلا بان الهلال الاحمر الفلسطيني سيبقى خادما لكل فلسطين في الداخل والخارج.كما وأكد الشيبي علي خدمة أبناء شعبنا العظيم مقدما الشكر والتقدير علي مساهمات الهلال الفلسطيني في مساعدة أبناء شعبنا في ظل الظروف الراهنة والقاسية علي كل فلسطيني .وأشاد الشيبي بمجهودات الهلال الفلسطيني في مواجهة جائحة (كورونا) مؤكدا علي استمرارية الهلال الفلسطيني في الاستمرار والتقدم نحو تقديم أفضل خدمة للمواطن الفلسطيني لأنه يستحق اكثر من ذلك .وأكد الشيبي دعم محافظة خانيونس للهلال الأحمر الفلسطيني ليبقى مؤسسة فلسطينية نعتز ونفتخر بها .