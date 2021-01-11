غزة: النائب العام ورئيس بلدية جباليا النزلة يؤكدان على تطبيق القانون وتيسير معاملات المواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد النائب العام بغزة، المستشار/ضياء الدين المدهون، ورئيس بلدية جباليا النزلة م.مازن النجار، على تطبيق القانون وتيسير وخدمة جمهور المتعاملين، وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، والحفاظ على مقدرات المدينة والشكل الحضاري لها.



وأشاد النائب العام بتطوير وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، واستحداث صالة استقبال مخصصة لهم، وحُسن العناية بالمتعاملين وتيسير إجراءاتهم الخَدَميّة، وسرعة إجابة استفساراتهم، والاجتهاد في تعزيز سبل راحتهم، واستخدام الوسائل التقنية المتطورة في المعاملات البلدية.



وأشار الطرفان إلى ضرورة المتابعة الحثيثة والاهتمام بمنع التعدي على الشوارع العامة، والحرص على تنظيم المدينة بما يليق بها وبمواطنيها، وأهمية الالتزام بقانون تنظيم المدن كونه يعزز منهج العدالة، والحرص على الحقوق العامة والحقوق الخاصة للمواطنين.