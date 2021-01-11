"الشعبية" القيادة العامة تصدر بياناً بعد اسـتشهاد الأسير المحرر محمد صلاح الدين

تنعى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الشهيد الأسير المحرر محمد صلاح الدين من بلدة حزما والذي استشهد جراء الإهمال الطبي الممنهج الذي يتبعه الاحتلال الصهيوني بحق أسرانا داخل السجون.



و تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة على أن العدو الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الأبطال.



وتشدد الجبهة على أن الاحتلال الصهيوني بتقاعسه وتأخره في تقديم العلاج اللازم للأسير المحرر، ارتكب جريمة جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين تضاف إلى سجل جرائمه المستمرة كجزء من سياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى في السنوات الأخيرة.



وتدعو الجبهة المؤسسات الدولية لضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، الذي ينتهج سياسة الإعدام البطء بحقهم في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة على ضرورة توثيق كل جرائم الاحتلال وتقديم قادته إلى المحاكم الدولية بشكل عاجل



إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة نعاهد أسرانا الأبطال وشعبنا الفلسطيني الأبي على المضي في طريق المقاومة وصولاً لكسر القيد عن كل أسرانا الأبطال.

