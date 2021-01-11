شاهد: موقع الخارجية الأمريكية ينهي فترة ولاية دونالد ترامب اليوم





ونص العبارة: "انتهت اليوم 11 يناير 2021 الساعة السابعة و48 دقيقة و41 ثانية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".











رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (بازفيد) الإخباري الأمريكي: أن تغييراً يطرأ على موقع الخارجية الأمريكية، يفيد بأن ولاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، تنتهي اليوم الاثنين.ووفق الموقع، فإن موظفاً بوزارة الخارجية الأمريكية، ساخط على إدارة ترامب، يقف وراء التغيير الذي ظهر على موقع الوزارة.وظهرت في موقع وزارة الخارجية، عبارة تفيد بأن ولايته انتهت يوم الاثنين 11 يناير؟.