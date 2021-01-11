"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 328 قضية في محافظات القطاع

ووفق ما ذكرت النيابة العامة بغزة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



وأضافت: لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، فيما هناك 328 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 51 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة بغزة، إنها قامت على مستوى محافظات القطاع بفتح تحقيق بـ 328 قضية.