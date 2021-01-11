الشرطة تقبض على سبعة أشخاص مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناءً على معلومات وردت لفرع الشرطة القضائية في شرطة المحافظة حول تواجد أشخاص فارين من وجه العدالة في أماكن مختلفة من أرجاء المحافظة.



وأضافت: على الفور تحركت قوة من شرطة المحافظة ومركز شرطة الرام فيها إلى أماكن تواجدهم وتم القبض عليهم وتبين أنه صادر بحقهم مذكرات قضائية وأوامر حبس لعدم دفع الدين بمبالغ مالية بلغت 500 ألف شيكل وأحد الأشخاص صادر بحقه أمر حبس بالسجن ثلاثة شهور.



وأضافت الشرطة: أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم إلى جهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الاثنين، القبض على سبع أشخاص صادر بحقهم 12 أمر حبس لعدم دفع الدين، في قرى وبلدات شمال غرب القدس.