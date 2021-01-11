قلقيلية: عشر إصابات بفيروس (كورونا) من المخالطين





ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن الإصابات موزعة، في قلقيلية، بواقع خمس إصابات، وعزون، بواقع إصابة، و"حجة"، بواقع إصابتين، و"كفرقدوم"، إصابة واحدة، و"جيت"، بواقع إصابة واحدة.



وأعلنت المحافظة تعافي 18 حالة كانت مصابة بالفيروس، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 11/1/2021 هي 187 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ عشر إصابات من المخالطين.