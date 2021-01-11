شاهد: رفع علم إسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان): إن علم "إسرائيل تم رفعه في العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين.
قالت قناة (كان): إن علم "إسرائيل تم رفعه في العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين.
وأضافت: أن ذلك، حدث بعد أن فاز لاعب جودو إسرائيلي، هو باروخ شمايلوف، بالميدالية الفضية في بطولة الجودو العالمية التي استضافتها الدوحة.
يشار إلى أنه بالرغم من عدم وجود اتفاق تطبيع بين الدوحة وتل أبيب، إلا أن وفوداً إسرائيلية بينها رياضية، تزور قطر منذ عدة سنوات.
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