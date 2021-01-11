شاهد: رفع علم ‎إسرائيل في ‎العاصمة القطرية الدوحة





وأضافت: أن ذلك، حدث بعد أن فاز لاعب ‎جودو إسرائيلي، هو باروخ شمايلوف، بالميدالية الفضية في بطولة الجودو العالمية التي استضافتها الدوحة.





يشار إلى أنه بالرغم من عدم وجود اتفاق تطبيع بين الدوحة وتل أبيب، إلا أن وفوداً إسرائيلية بينها رياضية، تزور قطر منذ عدة سنوات.















رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (كان): إن علم "إسرائيل تم رفعه في ‎العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين.