دولي

بدء مباحثات استكشافية بين اليونان وتركيا في 25 من الشهر الجاري

بدء مباحثات استكشافية بين اليونان وتركيا في 25 من الشهر الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أن الجولة الـ61 من المباحثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا ستعقد يوم 25 كانون الثاني/يناير الجاري في اسطنبول.

كما أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هذا الإعلان، قائلا إن "جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية مع اليونان ستجري في اسطنبول في الـ 25 من الشهر الحالي"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكان جاويش أوغلو قد دعا في وقت سابق اليوم، اليونان إلى استئناف المحادثات الاستكشافية، حول مطالباتهما البحرية المتعارضة في البحر المتوسط وقضايا أخرى، تعقد هذا الشهر.

بدوره، أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده تسعى لإقامة علاقات مثمرة مع تركيا، وحضور المحادثات الاستكشافية بشأن قضية المناطق البحرية المتنازع عليها لدى تحديد موعدها.

أخبار ذات صلة

شاهد: موقع الخارجية الأمريكية ينهي فترة ولاية دونالد ترامب اليوم

شاهد: موقع الخارجية الأمريكية ينهي فترة ولاية دونالد ترامب اليوم

شاهد: رفع علم ‎إسرائيل في ‎العاصمة القطرية الدوحة

شاهد: رفع علم ‎إسرائيل في ‎العاصمة القطرية الدوحة

جو بايدن: يجب ألا يبقى ترامب في منصبه

جو بايدن: يجب ألا يبقى ترامب في منصبه

إعلام أمريكي: مجموعة مسلحة تعتزم عمل انتفاضة كبرى إذا حاول الكونغرس تنحية ترامب

إعلام أمريكي: مجموعة مسلحة تعتزم عمل انتفاضة كبرى إذا حاول الكونغرس تنحية ترامب

إسرائيل: دعوات للأشخاص من سن الـ 50 وما فوق لتلقي التطعيم

إسرائيل: دعوات للأشخاص من سن الـ 50 وما فوق لتلقي التطعيم

نواب جمهوريون يرفضون طلباً بتفعيل التعديل الـ 25 الخاص بعزل ترامب

نواب جمهوريون يرفضون طلباً بتفعيل التعديل الـ 25 الخاص بعزل ترامب

النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل ترامب يتهمه بارتكاب &#34;جرائم وتجاوزات بالغة&#34;

النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل ترامب يتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة"

(معاريف): تأجيل محاكمة نتنياهو للثامن من الشهر المقبل

(معاريف): تأجيل محاكمة نتنياهو للثامن من الشهر المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

محافظ خانيونس يلتقي رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

محافظ خانيونس يلتقي رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

غزة: النائب العام ورئيس بلدية جباليا النزلة يؤكدان على تطبيق القانون وتيسير معاملات المواطنين

غزة: النائب العام ورئيس بلدية جباليا النزلة يؤكدان على تطبيق القانون وتيسير معاملات المواطنين

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 328 قضية في محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 328 قضية في محافظات القطاع

الشرطة تقبض على سبعة أشخاص مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

الشرطة تقبض على سبعة أشخاص مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

قلقيلية: عشر إصابات بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: عشر إصابات بفيروس (كورونا) من المخالطين

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين أسرى سجن &#34;ريمون&#34;

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين أسرى سجن "ريمون"

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا بالولايات المتحدة

"الخارجية": تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا بالولايات المتحدة

مركز فلسطين لدراسات الأسرى يُحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد المحرر صلاح الدين

مركز فلسطين لدراسات الأسرى يُحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد المحرر صلاح الدين

منوعات

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

شاهد: حسين الجسمي &#34;لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية&#34;

شاهد: حسين الجسمي "لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية"

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: منة فضالي&#34; لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل&#34;

شاهد: منة فضالي" لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل"

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

عربي

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير حال المنطقة بأسرها للأفضل

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير حال المنطقة بأسرها للأفضل

الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشٍ كبير لفيروس (كورونا) بالبلاد

لبنان: إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشٍ كبير لفيروس (كورونا) بالبلاد

أول تعليق سعودي على تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين على قوائم الإرهاب

أول تعليق سعودي على تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين على قوائم الإرهاب