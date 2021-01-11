"الخارجية": تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا بالولايات المتحدة





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في صفوف جالياتنا الفلسطينية، حول العالم، إلى 9148 إصابة.



وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس بصفوف جالياتنا لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 348 حالة، منذ بدء الجائحة.



وذكر فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، أن الإصابات الجديدة، سجلت في كل من: نيوجرسي، ودالاس، ولويزيانا، وفلوريدا، وميتشغن، والينوي، وواشنطن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6210 إصابة، فيما لم تسجل أية وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية بأميركا لليوم السادس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 109 حالات.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، بتسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا.