السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير حال المنطقة بأسرها للأفضل

عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن تسوية القضية الفلسطينية، سيغير من واقع وحال المنطقة بأسرها إلى الأفضل.



وأشار، خلال استقباله وزراء خارجية الرباعية الدولية "مجموعة ميونيخ"، إلى أن هذا التقدير، ينبع من الواقع الذي عايشته مصر خلال تجربتها الرائدة بالمنطقة، باختيار مسار السلام، وممارسته فعلياً على مدار أكثر من أربعة عقود.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي: إن السيسي اطلع خلال استقباله اليوم، وزراء خارجية الرباعية الدولية "مجموعة ميونيخ"، المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، على آخر مستجدات المجموعة لإعادة تنشيط المسار التفاوضي للقضية الفلسطينية، في ضوء انعقاد اجتماعها الحالي بالقاهرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتضم المجموعة كلاً من: نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، بالمملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس.



وأشاد السيسي بالتنسيق الرباعي المصري- الأردني- الفرنسي- الألماني، الذي يهدف لكسر الجمود الحالي في مفاوضات عملية السلام، حيث أكد أهمية التحرك في الوقت الراهن لإعادة طرح ملف عملية السلام على الساحة السياسية الدولية، مع مراعاة آخر التطورات السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، وأخذاً في الاعتبار عضوية المجموعة، التي تضم الدولتين العربيتين الأقرب إلى القضية الفلسطينية إلى جانب كبرى دول الاتحاد الأوروبي.



كما أكد استمرار مصر بجهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها إحدى ثوابت السياسة المصرية، وجوهر قضايا الشرق الأوسط، وذلك سعياً لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وفق مرجعيات الشرعية الدولية.



من جانبهم، أعرب وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا عن تقديرهم لجهود مصر الحثيثة، ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مع الإشادة بدورها التاريخي في هذا الصدد، وما يتميز به من ثبات واستمرارية، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عن الجهود المصرية؛ لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، إلى جانب جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية.



وأكدوا أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اجتماعات "مجموعة ميونيخ" بهدف العمل على تحريك جهود السلام في المنطقة، وحلحلة الجمود الحالي، الذي تشهده القضية الفلسطينية، وصولاً إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة.