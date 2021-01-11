الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بعدة قضايا إطلاق نار بمخيم بلاطة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة، اليوم الاثنين، على مشتبه به بعدة قضايا إطلاق نار وترويع مواطنين، في مخيم بلاطة شرقي نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام، أنه وبعد متابعة دقيقة لفريق البحث والتحري في المباحث العامة، لأحد المشتبه بهم بعدة قضايا إطلاق نار وترويع المواطنين وإشاعة الفوضى، قامت قوة من المباحث العامة، وتساندها قوة من الشرطة الخاصة، والأمن الوطني، بالقبض عليه وسط مخيم بلاطة.



وأكدت الشرطة، أنها باشرت بسماع أقواله، والتحفظ عليه، لحين إحالته لجهات الاختصاص حسب الأصول.