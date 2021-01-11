شؤون فلسطينية

أسامة حمدان: خياران لمشاركة حماس في الانتخابات

أسامة حمدان: خياران لمشاركة حماس في الانتخابات
حملة انتخابية لحماس عام 2006
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس)، أسامة حمدان: إن هناك خيارين لمشاركة حركة حماس في الانتخابات.

وأضاف خلال اللقاء التفاعلي مع منصة الميدان الإلكترونية عبر تقنية (زووم): بأن الخيارين، هما، الأول: مشاركة حماس إما في قائمة وطنية مشتركة، أو ضمن قائمة تحالف مع من يرغب، والثاني: قائمة تحالف لقوى المقاومة، وفق ما نقلت قناة (الأقصى).

وقال القيادي في حماس: إن القائمة المشتركة من جملة الأفكار التي طرحت على قائمة البحث، لكن لم يحسم النقاش فيها، ولا يمكن أن تحسم إلا إذا كانت الانتخابات أمراً واقعاً، من خلال استكمال جملة من التفاهمات.

وقال حمدان: إنه إذا حاول الاحتلال التدخل لعرقلة الانتخابات، فهناك مسار مرتبط بالضمانات، ومسار آخر مرتبط بوضعنا الداخلي، مشيراً إلى أن الوقت ليس طويلاً حتى الانتخابات، والأسابيع المقبلة، ستشهد حواراً حثيثاً حول تفاصيل العملية الانتخابية.

وشدد على أن هناك مطالب قانونية محقة، ستبحثها الفصائل في لقاءاتها المشتركة، لافتاً إلى أن الهدف من الانتخابات استعادة برنامج التحرير والعودة، وليس مدخلاً لمزيد من الانقسام.

وقال القيادي في حركة حماس: إنه إذا لم تُقبل النتائج، فيعني أنه لا تغيير في البيئة، ولا تحولات ستحصل على الصعيد الفلسطيني، وسيظل كل في موقعه.

وأكد حمدان، أن المشاركة في الانتخابات خيار ديمقراطي، وعدم المشاركة أيضاً في ذات السياق، مضيفاً أن "المشاركة والمقاطعة لها ظروفها، وتقديرها السياسي".

وتابع حمدان: أنه عندما نثق بشعبنا، علينا أن نكمل المشوار معه في الانتخابات، وشعبنا يدرك أن الحصار لإرادته، وليس لحركة حماس.

وأضاف: لهذه اللحظة لم يبد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أي تحرك تجاه القضية، والواضح أن الانتخابات ليست تكريساً لمسار أوسلو، وواهم من يعتقد الرجوع لها.

وأكد حمدان: بأن هناك تشاوراً دائماً، يقوده نائب رئيس المكتب السياسي، الشيخ صالح العاروري، من طرف (حماس)، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب من طرف فتح.

وتابع: "نحن متفقون على جوهر ما نريد الوصول إليه، ويجري بحث النصوص في القضايا الحساسة، التي ربما تنطوي على خلافات".

وأصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، قراراً بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.

يأتي ذلك، في سياق التحضيرات، التي تجري على قدم وساق للانتخابات المقبلة، وفق ما نقلت، وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا بالولايات المتحدة

"الخارجية": تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا بالولايات المتحدة

مركز فلسطين لدراسات الأسرى يُحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد المحرر صلاح الدين

مركز فلسطين لدراسات الأسرى يُحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد المحرر صلاح الدين

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الاثنين

"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الاثنين

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بعدة قضايا إطلاق نار بمخيم بلاطة

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بعدة قضايا إطلاق نار بمخيم بلاطة

النائب جبارين: إسرائيل تتحمل ضمان تزويد الفلسطينيين الّذين يعيشون تحت الاحتلال بلقاح (كورونا)

النائب جبارين: إسرائيل تتحمل ضمان تزويد الفلسطينيين الّذين يعيشون تحت الاحتلال بلقاح (كورونا)

قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في المحافظة إلى 55

قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في المحافظة إلى 55

جنين: حالتا وفاة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية

جنين: حالتا وفاة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 209 منشآت

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 209 منشآت

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا بالولايات المتحدة

"الخارجية": تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا بالولايات المتحدة

مركز فلسطين لدراسات الأسرى يُحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد المحرر صلاح الدين

مركز فلسطين لدراسات الأسرى يُحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد المحرر صلاح الدين

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بعدة قضايا إطلاق نار بمخيم بلاطة

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بعدة قضايا إطلاق نار بمخيم بلاطة

النائب جبارين: إسرائيل تتحمل ضمان تزويد الفلسطينيين الّذين يعيشون تحت الاحتلال بلقاح (كورونا)

النائب جبارين: إسرائيل تتحمل ضمان تزويد الفلسطينيين الّذين يعيشون تحت الاحتلال بلقاح (كورونا)

قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في المحافظة إلى 55

قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في المحافظة إلى 55

جنين: حالتا وفاة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية

جنين: حالتا وفاة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 209 منشآت

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 209 منشآت

حماس: الحفريات في محيط الأقصى جريمة نكراء

حماس: الحفريات في محيط الأقصى جريمة نكراء

منوعات

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

شاهد: حسين الجسمي &#34;لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية&#34;

شاهد: حسين الجسمي "لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية"

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: منة فضالي&#34; لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل&#34;

شاهد: منة فضالي" لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل"

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

عربي

الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشٍ كبير لفيروس (كورونا) بالبلاد

لبنان: إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشٍ كبير لفيروس (كورونا) بالبلاد

أول تعليق سعودي على تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين على قوائم الإرهاب

أول تعليق سعودي على تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين على قوائم الإرهاب

الرئيس اللبناني يدعو لإعلان حالة طوارئ صحية في البلاد

الرئيس اللبناني يدعو لإعلان حالة طوارئ صحية في البلاد