شؤون فلسطينية

جنين: حالتا وفاة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية

جنين: حالتا وفاة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك، يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة، إلى 140.

وفي تحديث الحالة الوبائية للإصابات، فقد سجلت 48 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 40 حالة شفاء، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 501 حالة.

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