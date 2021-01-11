دولي

جو بايدن: يجب ألا يبقى ترامب في منصبه

جو بايدن: يجب ألا يبقى ترامب في منصبه
ترامب وبايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، مساء اليوم الاثنين: إنه "يجب ألا يبقى الرئيس دونالد ترامب في منصبه".

وأضاف في كلمة له، بأنه تحدث اليوم مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بشأن عزل الرئيس، مشدداً على أنه "يجب محاسبة من تسببوا في اقتحام الكونغرس".

وقال بايدن: "لست قلقاً من مراسم التنصيب، ويجب مساءلة من تسببوا في اقتحام الكونغرس"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وكانت رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قالت: إن مجلس النواب، سيصوت على مشروع القرار، الذي يدعو لتفعيل التعديل الخامس والعشرين لتنحية الرئيس ترامب.

ودعت بيلوسي نائب الرئيس، مايك بنس، للرد بغضون 24 ساعة، بعد تمرير مجلس النواب، مشروع قرار، يدعو لتنحية ترامب.

في السياق، أعلن الحرس الوطني الأميركي، عن تعبئة 15 ألفاً من القوات، لتأمين تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن.

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