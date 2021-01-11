الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 209 منشآت

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رام الله - دنيا الوطن

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، زارت لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، 209 منشآت صناعية وتجارية وخدماتية.



ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، فإن اللجان لمست التزام 207 منها بشروط السلامة العامة.



ووجهت اللجان التنبيه الشديد لمنشأتين.