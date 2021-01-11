حماس: الحفريات في محيط الأقصى جريمة نكراء

حفريات - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، أن الحفريات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة جريمة نكراء.



وقال قاسم تعقيبًا على إعلان دائرة الأوقاف الإسلامية، عن حفريات إسرائيلية في ساحة البراق وقرب باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى: إن الحفريات في ساحة البراق جريمة نكراء ضد الوجود الفلسطيني ورموزه ومقدساته، وتغير معالم المدينة المقدسة.



وطالب بتحرك عربي ودولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية في فلسطين، وفق ما نقل موقع حركة حماس على الانترنت.



وشدد قاسم على أن السلوك الصهيوني الذي يستهدف القدس يتطلب تفعيل كل أشكال المقاومة القادرة على منع الاحتلال من الاستمرار بجرائمه.