نابلس: إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم الاثنين، مواطن بجروح، عقب استهداف المستوطنين، لمركبات المواطنين بالقرب من مفرق صرة غرب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية، ما أسفر عن اصابة المواطن محمود يزيد دغلس بجروح بالعين وهو من سكان بلدة برقة شمال غرب نابلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).