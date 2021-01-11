شؤون فلسطينية

"الخارجية": موافقات جديدة للمسجلين للسفر بالفترة ما بين 7-9 الجاري

"الخارجية": موافقات جديدة للمسجلين للسفر بالفترة ما بين 7-9 الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية، عن حصوله على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال الذين سجلوا في الفترة ما بين 7-9 الجاري عبر المنصة الالكترونية، للسفر الى اسطنبول، والدوحة، وفرانكفورت، ودبي، والقاهرة، والكويت، والرياض.

ودعا فريق العمل في بيان له، مساء اليوم الاثنين، جميع الذين سجلوا سابقا وجرى ابلاغهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا عبر المنصة المباشرة، إلى الحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/  أو عبر وكيل سفرهم المحلي. 

الرحلة الىتاريخ الرحلةاليومرقم الرحلةوقت الاقلاعوقت المعابرمبيتوقت اخذ عينة فحص الكورونا
نيويورك14/01/2021الخميس26113:5007:00 صباحالا12/01/2021
اسطنبول14/01/2021الخميس16715:1507:00 صباحالا12/01/2021
الدوحة14/01/2021الخميس65023:5512:00 ظهرالا13/01/2021
فرانكفورت15/01/2021الجمعة12509:40 12:00 ظهر الخميسنعم13/01/2021
اسطنبول17/01/2021الاحد16715:1507:00 صباحالا15/01/2021
دبي17/01/2021الاحد61416:3508:00 صباحالا15/01/2021
القاهرة17/01/2021الاحد50516:5508:00 صباحالا15/01/2021
دبي18/01/2021الاثنين61416:3508:00 صباحالا16/01/2021
الكويت19/01/2021الثلاثاء64007:5512:00 ظهر الاثنيننعم17/01/2021
الرياض19/01/2021الثلاثاء573018:0012:00 ظهرالا17/01/2021
ونوه الفريق لجميع المواطنين الذين سجلوا للسفر الى شيكاغو، والمواطنين الذين كانوا قد سجلوا للسفر الى نيويورك وتم ابلاغهم بالحصول على الموافقات، أن بامكانهم الحجز وشراء التذاكر والسفر على متن رحلة الملكية المتجهة الى نيويورك كما هو موضح بالجدول اعلاه.

ودعا جميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر، إلى الاطلاع على الوقت المحدد لاجراء فحص الكوورنا والوقت المحدد للتواجد في المعابر(الاستراحة) حسب الجدول.

وشدد الفريق على ضرورة أن يحتوي التقرير الخاص بفحص الخلو من فيروس كورونا على الساعة والوقت لأخذ العينة بحيث لا يتجاوز 48 ساعة من صعودهم الى الطائرة، آملا من المواطنين الذين سيسافرون الى اسطنبول، دبي، القاهرة بتاريخ 17 /01/2021 وإلى دبي  بتاريخ 18/01/2021 الترتيب مع مديريات الصحة في محافظاتهم لضمان اخذ العنية منهم في عطلة نهاية الاسبوع يومي الجمعة والسبت.

وأكد لجميع الذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر، بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص الكوروناwww.mofa.pna.ps/reservation ، واستكمال الطلب بشكل كامل.

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