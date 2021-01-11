"الخارجية": موافقات جديدة للمسجلين للسفر بالفترة ما بين 7-9 الجاري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية، عن حصوله على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال الذين سجلوا في الفترة ما بين 7-9 الجاري عبر المنصة الالكترونية، للسفر الى اسطنبول، والدوحة، وفرانكفورت، ودبي، والقاهرة، والكويت، والرياض.
ودعا فريق العمل في بيان له، مساء اليوم الاثنين، جميع الذين سجلوا سابقا وجرى ابلاغهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا عبر المنصة المباشرة، إلى الحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي.
ونوه الفريق لجميع المواطنين الذين سجلوا للسفر الى شيكاغو، والمواطنين الذين كانوا قد سجلوا للسفر الى نيويورك وتم ابلاغهم بالحصول على الموافقات، أن بامكانهم الحجز وشراء التذاكر والسفر على متن رحلة الملكية المتجهة الى نيويورك كما هو موضح بالجدول اعلاه.
ودعا جميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر، إلى الاطلاع على الوقت المحدد لاجراء فحص الكوورنا والوقت المحدد للتواجد في المعابر(الاستراحة) حسب الجدول.
وشدد الفريق على ضرورة أن يحتوي التقرير الخاص بفحص الخلو من فيروس كورونا على الساعة والوقت لأخذ العينة بحيث لا يتجاوز 48 ساعة من صعودهم الى الطائرة، آملا من المواطنين الذين سيسافرون الى اسطنبول، دبي، القاهرة بتاريخ 17 /01/2021 وإلى دبي بتاريخ 18/01/2021 الترتيب مع مديريات الصحة في محافظاتهم لضمان اخذ العنية منهم في عطلة نهاية الاسبوع يومي الجمعة والسبت.
وأكد لجميع الذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر، بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص الكوروناwww.mofa.pna.ps/reservation ، واستكمال الطلب بشكل كامل.
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية، عن حصوله على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال الذين سجلوا في الفترة ما بين 7-9 الجاري عبر المنصة الالكترونية، للسفر الى اسطنبول، والدوحة، وفرانكفورت، ودبي، والقاهرة، والكويت، والرياض.
ودعا فريق العمل في بيان له، مساء اليوم الاثنين، جميع الذين سجلوا سابقا وجرى ابلاغهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا عبر المنصة المباشرة، إلى الحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي.
|الرحلة الى
|تاريخ الرحلة
|اليوم
|رقم الرحلة
|وقت الاقلاع
|وقت المعابر
|مبيت
|وقت اخذ عينة فحص الكورونا
|نيويورك
|14/01/2021
|الخميس
|261
|13:50
|07:00 صباحا
|لا
|12/01/2021
|اسطنبول
|14/01/2021
|الخميس
|167
|15:15
|07:00 صباحا
|لا
|12/01/2021
|الدوحة
|14/01/2021
|الخميس
|650
|23:55
|12:00 ظهرا
|لا
|13/01/2021
|فرانكفورت
|15/01/2021
|الجمعة
|125
|09:40
|12:00 ظهر الخميس
|نعم
|13/01/2021
|اسطنبول
|17/01/2021
|الاحد
|167
|15:15
|07:00 صباحا
|لا
|15/01/2021
|دبي
|17/01/2021
|الاحد
|614
|16:35
|08:00 صباحا
|لا
|15/01/2021
|القاهرة
|17/01/2021
|الاحد
|505
|16:55
|08:00 صباحا
|لا
|15/01/2021
|دبي
|18/01/2021
|الاثنين
|614
|16:35
|08:00 صباحا
|لا
|16/01/2021
|الكويت
|19/01/2021
|الثلاثاء
|640
|07:55
|12:00 ظهر الاثنين
|نعم
|17/01/2021
|الرياض
|19/01/2021
|الثلاثاء
|5730
|18:00
|12:00 ظهرا
|لا
|17/01/2021
ودعا جميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر، إلى الاطلاع على الوقت المحدد لاجراء فحص الكوورنا والوقت المحدد للتواجد في المعابر(الاستراحة) حسب الجدول.
وشدد الفريق على ضرورة أن يحتوي التقرير الخاص بفحص الخلو من فيروس كورونا على الساعة والوقت لأخذ العينة بحيث لا يتجاوز 48 ساعة من صعودهم الى الطائرة، آملا من المواطنين الذين سيسافرون الى اسطنبول، دبي، القاهرة بتاريخ 17 /01/2021 وإلى دبي بتاريخ 18/01/2021 الترتيب مع مديريات الصحة في محافظاتهم لضمان اخذ العنية منهم في عطلة نهاية الاسبوع يومي الجمعة والسبت.
وأكد لجميع الذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر، بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص الكوروناwww.mofa.pna.ps/reservation ، واستكمال الطلب بشكل كامل.
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