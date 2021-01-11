"الخارجية": موافقات جديدة للمسجلين للسفر بالفترة ما بين 7-9 الجاري

الرحلة الى تاريخ الرحلة اليوم رقم الرحلة وقت الاقلاع وقت المعابر مبيت وقت اخذ عينة فحص الكورونا نيويورك 14/01/2021 الخميس 261 13:50 07:00 صباحا لا 12/01/2021 اسطنبول 14/01/2021 الخميس 167 15:15 07:00 صباحا لا 12/01/2021 الدوحة 14/01/2021 الخميس 650 23:55 12:00 ظهرا لا 13/01/2021 فرانكفورت 15/01/2021 الجمعة 125 09:40 12:00 ظهر الخميس نعم 13/01/2021 اسطنبول 17/01/2021 الاحد 167 15:15 07:00 صباحا لا 15/01/2021 دبي 17/01/2021 الاحد 614 16:35 08:00 صباحا لا 15/01/2021 القاهرة 17/01/2021 الاحد 505 16:55 08:00 صباحا لا 15/01/2021 دبي 18/01/2021 الاثنين 614 16:35 08:00 صباحا لا 16/01/2021 الكويت 19/01/2021 الثلاثاء 640 07:55 12:00 ظهر الاثنين نعم 17/01/2021 الرياض 19/01/2021 الثلاثاء 5730 18:00 12:00 ظهرا لا 17/01/2021

رام الله - دنيا الوطنأعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية، عن حصوله على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال الذين سجلوا في الفترة ما بين 7-9 الجاري عبر المنصة الالكترونية، للسفر الى اسطنبول، والدوحة، وفرانكفورت، ودبي، والقاهرة، والكويت، والرياض.ودعا فريق العمل في بيان له، مساء اليوم الاثنين، جميع الذين سجلوا سابقا وجرى ابلاغهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا عبر المنصة المباشرة، إلى الحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي.ونوه الفريق لجميع المواطنين الذين سجلوا للسفر الى شيكاغو، والمواطنين الذين كانوا قد سجلوا للسفر الى نيويورك وتم ابلاغهم بالحصول على الموافقات، أن بامكانهم الحجز وشراء التذاكر والسفر على متن رحلة الملكية المتجهة الى نيويورك كما هو موضح بالجدول اعلاه.ودعا جميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر، إلى الاطلاع على الوقت المحدد لاجراء فحص الكوورنا والوقت المحدد للتواجد في المعابر(الاستراحة) حسب الجدول.وشدد الفريق على ضرورة أن يحتوي التقرير الخاص بفحص الخلو من فيروس كورونا على الساعة والوقت لأخذ العينة بحيث لا يتجاوز 48 ساعة من صعودهم الى الطائرة، آملا من المواطنين الذين سيسافرون الى اسطنبول، دبي، القاهرة بتاريخ 17 /01/2021 وإلى دبي بتاريخ 18/01/2021 الترتيب مع مديريات الصحة في محافظاتهم لضمان اخذ العنية منهم في عطلة نهاية الاسبوع يومي الجمعة والسبت.وأكد لجميع الذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر، بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص الكوروناwww.mofa.pna.ps/reservation ، واستكمال الطلب بشكل كامل.