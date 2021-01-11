شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

الرئيس عباس يُصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، قراراً بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.

يأتي ذلك، في سياق التحضيرات، التي تجري على قدم وساق للانتخابات المقبلة، وفق ما نقلت، وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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