الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأوضحت الوزارة، خلال الموجز اليومي حول الوباء، أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 4043، فيما بلغ إجمالي الإصابات 308،670 إصابة، منذ بدء الجائحة.



وفي السياق، قال وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات: "إن هناك استعدادات كبيرة من قبل وزارة الصحة لاستقبال وتخزين اللقاحات المضادة لـ (كوفيد-19) التي وصلت وستصل للأردن".