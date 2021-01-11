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عربي

لبنان: إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشٍ كبير لفيروس (كورونا) بالبلاد

لبنان: إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشٍ كبير لفيروس (كورونا) بالبلاد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ الصحية وتقليص حركة المسافرين في المطار لتصبح 20%، ومنع حركة المسافرين القادمين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية باستثناء العابرين "ترانزيت" الحاملين لتذاكر سفر بتاريخ العبور، بسبب فيروس (كورونا).

وأعلن المجلس، كذلك، منع الخروج إلى الشوارع والطرقات اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس المقبل، ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين، الموافق 25/1/2021.

كما تقرر الطلب إلى الوزراء المعنيين تشديد الاجراءات التي يتيحها القانون وحالة التعبئة العامة المعلنة، في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة استحداث أسِرة عناية فائقة مخصصة لمعالجة مرضى (كورونا)، تحت طائلة الملاحقة القانونية والإدارية والقضائية، إضافة لإغلاق جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها، والحدائق العامة والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية العامة والخاصة.

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