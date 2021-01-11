مستوطنون يقتلعون 60 شتلة زيتون ويسرقونها جنوب نابلس





رام الله - دنيا الوطناقتلع المستوطنون ظهر اليوم عشرات أشتال الزيتون من أراضي قرية جالود جنوب نابلس قبل أن يقوموا بسرقتها.وأفادت مصادر محلية أن عددا من مستوطني مستوطنة "احياة" اقتحموا أرضاً في جالود واقتلعوا 60 شتلة زيتون وسرقوها.وتقع الأرض في المنطقة المصنفة (ب) حسب اتفاقية أوسلو، في حوض رقم (6) تحديداً، وتعود ملكيتها للفلسطيني غسان خليل حجمحمد.وفي بيت لحم أخطرت سلطات الاحتلال بإخلاء أراضي وهدم غرف زراعية في قرية الولجة.وأخطرت سلطات الاحتلال بإخلاء أراضي وهدم غرف ومنازل زراعية، بعد اقتحام القرية اليوم وتعليق الإخطارات في مناطق متفرقة بالجبل.وصادرت قوات الاحتلال آليتي حفر "جرافة جنزير وباجر"، من قرية النصارية، وتعود ملكيتها للمواطن خالدحمدان.وأفاد مجلس الخدمات المشترك الأغوار الوسطى أن قوات الاحتلال، صادرت جرافة وباجر أثناء عملهما في قريةالنصارية.وأشار المجلس إلى أن الاحتلال يواصل سياسة الاعتداءات المتكررة والمضايقات المستمرة على ممتلكات المواطنين في مناطق الأغوار.