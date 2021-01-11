إعلام أمريكي: مجموعة مسلحة تعتزم عمل انتفاضة كبرى إذا حاول الكونغرس تنحية ترمب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت شبكة (ABC) الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، بأن مكتب التحقيقات الفدرالي، لديه معلومات عن مجموعة مسلحة تنوي السفر إلى واشنطن في 16 كانون الثاني/يناير الجاري.



وأضافت، بأن المجموعة المسلحة، تعتزم عمل انتفاضة كبرى إذا حاول الكونغرس تنحية ترمب من خلال تفعيل التعديل 25، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وتابعت شبكة (ABC):بأن "إف بي آي" نشر المعلومات بشأن المجموعة المسلحة في نشرة داخلية، مضيفة بأنه وفق نشرة "إف بي آي"، فإنه يخطط لاحتجاجات مسلحة بجميع مقرات البرلمانات المحلية للولايات يوم 16 كانون الثاني/يناير.



وكانت رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قالت: إن مجلس النواب سيصوت على مشروع القرار الذي يدعو لتفعيل التعديل الخامس والعشرين لتنحية الرئيس ترامب.



ودعت بيلوسي نائب الرئيس، مايك بنس، للرد بغضون 24 ساعة بعد تمرير مجلس النواب مشروع قرار يدعو لتنحية ترامب.



في السياق، أعلن الحرس الوطني الأميركي، عن تعبئة 15 ألفا من القوات، لتأمين تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن.