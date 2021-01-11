دولي

إعلام أمريكي: مجموعة مسلحة تعتزم عمل انتفاضة كبرى إذا حاول الكونغرس تنحية ترمب

إعلام أمريكي: مجموعة مسلحة تعتزم عمل انتفاضة كبرى إذا حاول الكونغرس تنحية ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شبكة (ABC) الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، بأن مكتب التحقيقات الفدرالي، لديه معلومات عن مجموعة مسلحة تنوي السفر إلى واشنطن في 16 كانون الثاني/يناير الجاري.

وأضافت، بأن المجموعة المسلحة، تعتزم عمل انتفاضة كبرى إذا حاول الكونغرس تنحية ترمب من خلال تفعيل التعديل 25، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وتابعت شبكة (ABC):بأن "إف بي آي" نشر المعلومات بشأن المجموعة المسلحة في نشرة داخلية، مضيفة بأنه وفق نشرة "إف بي آي"، فإنه يخطط لاحتجاجات مسلحة بجميع مقرات البرلمانات المحلية للولايات يوم 16 كانون الثاني/يناير.

وكانت رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قالت: إن مجلس النواب سيصوت على مشروع القرار الذي يدعو لتفعيل التعديل الخامس والعشرين لتنحية الرئيس ترامب.

ودعت بيلوسي نائب الرئيس، مايك بنس، للرد بغضون 24 ساعة بعد تمرير مجلس النواب مشروع قرار يدعو لتنحية ترامب.

في السياق، أعلن الحرس الوطني الأميركي، عن تعبئة 15 ألفا من القوات، لتأمين تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن.

أخبار ذات صلة

جو بايدن: يجب ألا يبقى ترامب في منصبه

جو بايدن: يجب ألا يبقى ترامب في منصبه

إسرائيل: دعوات للأشخاص من سن الـ 50 وما فوق لتلقي التطعيم

إسرائيل: دعوات للأشخاص من سن الـ 50 وما فوق لتلقي التطعيم

نواب جمهوريون يرفضون طلباً بتفعيل التعديل الـ 25 الخاص بعزل ترامب

نواب جمهوريون يرفضون طلباً بتفعيل التعديل الـ 25 الخاص بعزل ترامب

النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل ترامب يتهمه بارتكاب &#34;جرائم وتجاوزات بالغة&#34;

النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل ترامب يتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة"

(معاريف): تأجيل محاكمة نتنياهو للثامن من الشهر المقبل

(معاريف): تأجيل محاكمة نتنياهو للثامن من الشهر المقبل

نجاد يُعلق على تولي بايدن رئاسة أمريكا: هناك ما يحاك خلف الكواليس

نجاد يُعلق على تولي بايدن رئاسة أمريكا: هناك ما يحاك خلف الكواليس

الزعيم كوريا الشمالية يحصل على لقب جديد ويتخذ قراراً قاسياً تجاه شقيقته

الزعيم كوريا الشمالية يحصل على لقب جديد ويتخذ قراراً قاسياً تجاه شقيقته

الحرائق تلتهم 14 ألف هكتار في أستراليا وتهدد سلامة السكان

الحرائق تلتهم 14 ألف هكتار في أستراليا وتهدد سلامة السكان

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 209 منشآت

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 209 منشآت

حماس: الحفريات في محيط الأقصى جريمة نكراء

حماس: الحفريات في محيط الأقصى جريمة نكراء

نابلس: إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين

نابلس: إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين

&#34;الخارجية&#34;: موافقات جديدة للمسجلين للسفر بالفترة ما بين 7-9 الجاري

"الخارجية": موافقات جديدة للمسجلين للسفر بالفترة ما بين 7-9 الجاري

مستوطنون يقتلعون 60 شتلة زيتون ويسرقونها جنوب نابلس

مستوطنون يقتلعون 60 شتلة زيتون ويسرقونها جنوب نابلس

مجدلاني: استيراد الإمارات منتجات المستوطنات خطوة خطيرة تشجع ازدهار اقتصاد الاستيطان الاستعماري

مجدلاني: استيراد الإمارات منتجات المستوطنات خطوة خطيرة تشجع ازدهار اقتصاد الاستيطان الاستعماري

الأغوار الشمالية: قوات الاحتلال تستولي على معدات تأهيل طرق

الأغوار الشمالية: قوات الاحتلال تستولي على معدات تأهيل طرق

إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب بوابة فرعون جنوب طولكرم

إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب بوابة فرعون جنوب طولكرم

منوعات

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

شاهد: حسين الجسمي &#34;لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية&#34;

شاهد: حسين الجسمي "لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية"

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: منة فضالي&#34; لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل&#34;

شاهد: منة فضالي" لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل"

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

عربي

الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 19 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أول تعليق سعودي على تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين على قوائم الإرهاب

أول تعليق سعودي على تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين على قوائم الإرهاب

الرئيس اللبناني يدعو لإعلان حالة طوارئ صحية في البلاد

الرئيس اللبناني يدعو لإعلان حالة طوارئ صحية في البلاد

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)