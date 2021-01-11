استشهاد أسير مقدسي محرر نتيجة الإهمال الطبي بسجون الاحتلال

يذكر، أن صلاح الدين، يبلغ من العمر(20 عامًا)، وكان اُعتقل في شهر نيسان/ أبريل عام 2019، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن لمدة عامين، وفي تموز/ يوليو 2020، أعلن عن إصابته بالسرطان في سجون الاحتلال، وأفرج عنه في شهر آب/ أغسطس 2020، بعد أن وصل إلى مرحلة صحية حرجة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الاثنين، باستشهاد الأسير المقدسي المحرر، محمد عيادة صلاح الدين، من بلدة حزما، نتيجة الإهمال الطبي للاحتلال.ونعى نادي الأسير والأسرى في سجون الاحتلال، ببالغ من الحزن والأسى الشهيد الأسير المحرر محمد عايد صلاح الدين من بلدة حزما، والذي ارتقى بعد صراع مع مرض السرطان، أُصيب به في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قبل الإفراج عنه قبل عدة شهور.وقال نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الأسير صلاح الدين، يُضاف إلى قائمة طويلة من الأسرى المحررين، الذي قضوا بعد الإفراج عنهم، نتيجة لأمراض أُصيبوا بها جرّاء سياسات الاحتلال الممنهجة بحق الأسرى، والتي تهدف إلى قتلهم بشكلٍ بطيء، لا سيما سياسة الإهمال الطبي التي تُشكل أبرز سياسات (القتل البطيء).ويأتي استشهاد صلاح الدين، في الوقت الذي يعاني مئات الأسرى في سجون الاحتلال من الأمراض المزمنة، ومنها السرطان، وفي ظل الإعلان عن مزيد من الإصابات بالسرطان بين صفوفهم مؤخرًا.