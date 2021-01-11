الأغوار الشمالية: قوات الاحتلال تستولي على معدات تأهيل طرق

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على معدات وآليات ثقيلة كانت تعمل على تأهيل طرق في قرية كردلة بالأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، بأن الاحتلال اقتحم القرية واستولى على آليات ومعدات لإحدى شركات التعهدات، أثناء عملها على تأهيل طرق في القرية.



يذكر أن الاحتلال استولى خلال الشهرين الماضيين في الأغوار الوسطى، والشمالية، على ما يقارب 30 جرارا زراعيا، ومركبة، وشاحنة، وآلية ثقيلة.