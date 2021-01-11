إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب بوابة فرعون جنوب طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عامل من محافظة قلقيلية، مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب جدار الضم العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم.



وذكر شهود عيان، أن الشاب المصاب وهو في العشرينات من العمر أصيب برصاصة في قدمه، أثناء عبوره الجدار، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي لتلقي العلاج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يشار إلى أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص صوب العمال صباح اليوم قرب الجدار ذاته أثناء توجههم إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948، ما أدى إلى إصابة ستة منهم بالرصاص الحي في الأقدام وهم من مختلف قرى وبلدات طولكرم، ونابلس، وطوباس، ونقلوا جميعا الى المستشفى ووصفت حالتهم ما بين متوسطة وطفيفة