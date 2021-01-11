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شؤون فلسطينية

"جودة البيئة" وجامعة بيت لحم يوقعان عقد خدمة تحديث إستراتيجية التنوع الحيوي

"جودة البيئة" وجامعة بيت لحم يوقعان عقد خدمة تحديث إستراتيجية التنوع الحيوي
رام الله - دنيا الوطن
وقعت سلطة جودة البيئة ممثلة برئيسها، جميل المطور عقد تقديم خدمة إستشارية لتحديث وتطوير استراتيجية التنوع الحيوي وإعداد التقرير الوطني السادس، مع جامعة بيت لحم ممثلة بنائب رئيسها للشؤون المالية يوئيل انسطاس .

وحضر مراسم التوقيع في مقر سلطة جودة البيئة من السلطة مدير عام المصادر الطبيعية د. عيسى موسى ومدير عام المشاريع والعلاقات الدولية م. احمد ابو ظاهر ومدير مؤسسة فلسطين للتنوع الحيوي د. مازن قمصيه.

وأكد المطور على أهمية إعداد التقرير الوطني السادس للتنوع الحيوي بجودة عالية وتحديث وتطوير الإستراتيجية لما تشكله من أهمية للمجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية والأهلية بالإضافة إلى انه جزءا من التزام دولة فلسطين بمتطلبات اتفاقية التنوع البيولوجي التي هي طرفا فيها.

وأضاف بأن موضوع التنوع الحيوي بشكل أهمية لسلطة جودة البيئة وهو جزءا من تراث وطبيعة فلسطين وهوية ثقافية ووطنية وضرورة لبقاء الحياة على كوكب الأرض مشددا على تعرض مناطق التنوع الحيوي لانتهاكات إسرائيلية تستهدف مكوناته المختلفة.

وثمن المطور جهود جامعة بيت لحم ومؤسسة فلسطين للتنوع الحيوي في عملها على صعيد القطاع البيئي وفي مجال التنوع الحيوي الفلسطيني مشيدا بالدور الحيوي الهام في هذا المجال.

ومن جهته أكد أ. انسطاس بأن التوقيع يأتي تتويجا للعلاقة المشتركة مع سلطة جودة البيئة وجزءا من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا وتشكل أهمية للجامعة بعلاقتها مع المجتمع المحلي والمؤسسات ذات العلاقة.

وثمن دور سلطة جودة البيئة في تعزيز العمل البيئي نحو مواضيع التنوع الحيوي لما تحتويه فلسطين من مناطق ذات قيمة عالية بمكوناته.


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