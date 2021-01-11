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شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مستوطنون في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى وأدّوا طقوسًا تلمودية، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، رغم استمرار الإغلاق الشامل الذي تشهده المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر من القدس، بأن 17 مستوطنا من ضمنهم المتطرف أرنون سيجنال مع طلاب ما تسمى مدرسة جبل الهيكل التوراتية، اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

كما اقتحم عدد آخر من المستوطنين باحات المسجد الأقصى في الفترة المسائية من الاقتحامات اليومية.

ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

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