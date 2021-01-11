الرئيس عباس يعزي باستشهاد محمود مرشود

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، عائلة الشهيد المناضل محمود مرشود من مخيم بلاطة، معزيا باستشهاده، واعتبره شهيدا من شهداء الثورة الفلسطينية.



وأعرب الرئيس عباس خلال الاتصال، عن أحر تعازيه وصادق مواساته، داعيا الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وأهله جميل الصبر وحسن العزاء.