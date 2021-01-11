"العمل" و(يونسكو) تبحثان سبل التعاون المشترك





وتم التعريف من قبل كل جهة باستراتيجية العمل، بهدف تحديد التدخلات المستقبلية من قبل (يونسكو) بما يلائم توجهاتهم في العمل، سيما في قطاع التدريب المهني، ومنصات التعليم عن بعد، وبناء القدرات التعليمية في مجال التدريب المهني.



جاء ذلك بمشاركة، لينا بينيت مديرة قسم التعليم والمختصة في برنامج التعليم في (يونسكو)، وبسينة نزال مستشارة (يونسكو)، وهديل ربيع مسؤولة البرامج في (يونسكو)، وذلك في مقر المؤسسة الدولية.



وقد اتفق الطرفان على عدة خطوات، أبرزها تحضير خطة عمل تفصيلية من قبل وزارة العمل بحد أقصى 10 أيام وإرسالها إلى اليونسكو بالتدخلات المطلوبة في مجال منصات التعليم عن بعد وبناء القدرات، وعقد لقاء بين اليونسكو ووزير العمل من أجل بحث موضوع إنشاء مركز تدريب مهني في محافظة البيرة، وسبل التشبيك مع مؤسسات دولية أخرى من خلال (يونسكو)، مثل الـ UNDP لتمويل البناء، حيث أن تدخل (يونسكو) سيكون في مجال دراسات الجدوى والاستراتيجيات وتحديد المواد التعليمية وبناء القدرات بما يتلاءم مع احتياجات السوق، كما تم الاتفاق على أن تعمل اليونسكوعلى بناء سياسات تتعلق في التعليم والتدريب المهني، والتعاون مع الوزارة في الدعم الفني المطلوب في مجال التدريب المهني وبناء القدرات والسياسيات والاستراتيجيات.



رام الله - دنيا الوطنبحث الوكيل المساعد للتعاون الدولي والتمويل في وزارة العمل رامي مهداوي، اليوم، مع المؤسسة الدولية (يونسكو)، خلال لقاء تعريفي ما بين الوزارة و(يونسكو)، سبل التشبيك وبناء العلاقات بين الطرفين.