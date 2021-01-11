إسرائيل: دعوات للأشخاص من سن الـ 50 وما فوق لتلقي التطعيم

وقال رئيس الهيئة الاستشارية لمكافحة الوباء، ران بليتسر: إن 70% ممن بلغت أعمارهم (60 عاماً) فما فوق، تلقوا التطعيم ما يعني أن عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة، سينخفض إلى النصف حتى ولو بقي عدد المصابين دون تغيير.



ورأى في سياق حديث إذاعي، أن الإغلاق الصحي سيستمر لأسبوعين على الأقل.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأنه في أعقاب وصول شحنات تطعيم إضافية إلى إسرائيل، فان صناديق المرضى ستبدأ غداً بإعطاء اللقاح لمؤمنيها من سن 55 فما فوق.وأضافت: أنه يجب التوجه إلى صناديق المرضى، بهدف حجز دور للتطعيم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).