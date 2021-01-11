عاجل

  • بيلوسي: مجلس النواب سيصوت على مشروع القرار الذي يدعو لتفعيل التعديل الخامس والعشرين لتنحية الرئيس ترامب

  • هيئة الأسرى:استشهاد الأسير المقدسي المحرر محمد عيادة صلاح الدين من بلدة حزما نتيجة الإهمال الطبي للاحتلال

  • إيطاليا: تسجيل 12523 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و448 وفاة

دولي

إسرائيل: دعوات للأشخاص من سن الـ 50 وما فوق لتلقي التطعيم

إسرائيل: دعوات للأشخاص من سن الـ 50 وما فوق لتلقي التطعيم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأنه في أعقاب وصول شحنات تطعيم إضافية إلى إسرائيل، فان صناديق المرضى ستبدأ غداً بإعطاء اللقاح لمؤمنيها من سن 55 فما فوق.

وأضافت: أنه يجب التوجه إلى صناديق المرضى، بهدف حجز دور للتطعيم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال رئيس الهيئة الاستشارية لمكافحة الوباء، ران بليتسر: إن 70% ممن بلغت أعمارهم (60 عاماً) فما فوق، تلقوا التطعيم ما يعني أن عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة، سينخفض إلى النصف حتى ولو بقي عدد المصابين دون تغيير.

ورأى في سياق حديث إذاعي، أن الإغلاق الصحي سيستمر لأسبوعين على الأقل.

أخبار ذات صلة

نواب جمهوريون يرفضون طلباً بتفعيل التعديل الـ 25 الخاص بعزل ترامب

نواب جمهوريون يرفضون طلباً بتفعيل التعديل الـ 25 الخاص بعزل ترامب

النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل ترامب يتهمه بارتكاب &#34;جرائم وتجاوزات بالغة&#34;

النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل ترامب يتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة"

(معاريف): تأجيل محاكمة نتنياهو للثامن من الشهر المقبل

(معاريف): تأجيل محاكمة نتنياهو للثامن من الشهر المقبل

نجاد يُعلق على تولي بايدن رئاسة أمريكا: هناك ما يحاك خلف الكواليس

نجاد يُعلق على تولي بايدن رئاسة أمريكا: هناك ما يحاك خلف الكواليس

الزعيم كوريا الشمالية يحصل على لقب جديد ويتخذ قراراً قاسياً تجاه شقيقته

الزعيم كوريا الشمالية يحصل على لقب جديد ويتخذ قراراً قاسياً تجاه شقيقته

الحرائق تلتهم 14 ألف هكتار في أستراليا وتهدد سلامة السكان

الحرائق تلتهم 14 ألف هكتار في أستراليا وتهدد سلامة السكان

روسيا تسجل 436 وفاة و23315 إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

روسيا تسجل 436 وفاة و23315 إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

استطلاع إسرائيلي: فرصة فوز &#34;نتنياهو&#34; في الانتخابات ضعيفة بشكل أكبر من السابق

استطلاع إسرائيلي: فرصة فوز "نتنياهو" في الانتخابات ضعيفة بشكل أكبر من السابق

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الأغوار الشمالية: قوات الاحتلال تستولي على معدات تأهيل طرق

الأغوار الشمالية: قوات الاحتلال تستولي على معدات تأهيل طرق

إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب بوابة فرعون جنوب طولكرم

إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب بوابة فرعون جنوب طولكرم

&#34;جودة البيئة&#34; وجامعة بيت لحم يوقعان عقد خدمة تحديث إستراتيجية التنوع الحيوي

"جودة البيئة" وجامعة بيت لحم يوقعان عقد خدمة تحديث إستراتيجية التنوع الحيوي

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

&#34;العمل&#34; و(يونسكو) تبحثان سبل التعاون المشترك

"العمل" و(يونسكو) تبحثان سبل التعاون المشترك

&#34;الديمقراطية&#34;: بالمواجهة الوطنية الشاملة وليس بمناشدة المجتمع الدولي فقط نتصدى للاستيطان والضم

"الديمقراطية": بالمواجهة الوطنية الشاملة وليس بمناشدة المجتمع الدولي فقط نتصدى للاستيطان والضم

وصفه بـ&#34;الدموي والبربري&#34;.. سعد يندد باعتداء الاحتلال على العمال بطولكرم

وصفه بـ"الدموي والبربري".. سعد يندد باعتداء الاحتلال على العمال بطولكرم

بداية دير البلح تعقد جلسة للمحاكمات السريعة في سجن طيبة المركزي

بداية دير البلح تعقد جلسة للمحاكمات السريعة في سجن طيبة المركزي

منوعات

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

شاهد: حسين الجسمي &#34;لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية&#34;

شاهد: حسين الجسمي "لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية"

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: منة فضالي&#34; لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل&#34;

شاهد: منة فضالي" لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل"

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

عربي

أول تعليق سعودي على تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين على قوائم الإرهاب

أول تعليق سعودي على تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين على قوائم الإرهاب

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجيش المصري يتسلم &#34;سلاح شبحي&#34; جديد

الجيش المصري يتسلم "سلاح شبحي" جديد

الحوثيون: لن نتردد بإعلان الجهاد ضد إسرائيل عند أي حماقة

الحوثيون: لن نتردد بإعلان الجهاد ضد إسرائيل عند أي حماقة