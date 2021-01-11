نواب جمهوريون يرفضون طلباً بتفعيل التعديل الـ 25 الخاص بعزل ترامب

قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي: إن ديمقراطيو مجلس النواب يريدون رد نائب الرئيس، مايك بنس خلال 24 ساعة، من إقرار المجلس مشروع قرار عزل الرئيس دونالد ترامب.



وقالت اللجنة الوطنية للجمهوريين في الكونغرس: إن الجهود الرامية إلى عزل الرئيس ترمب، ستزيد من الانقسامات.



في السياق، تقدم مشرعون ديمقراطيون رسمياً، بمشروع قرار يوجه إلى ترمب، اتهاماً بالتحريض على التمرد.



وكان مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، نشر اليوم الاثنين، مشروع قانون يدعو إلى عزل ترامب، ويتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة" في ظل حادث اقتحام الكابيتول.



وقال مؤلفو الوثيقة، التي من المتوقع أن يتم عرضها على أعضاء مجلس النواب من الديمقراطي، ديفيد ساسيليني، إن ترامب، "في انهاك للقسم الذي قطعه بموجب الدستور... تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



هذا وعرقل الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي، تحركاً للحزب الديمقراطي، من أجل طرح تشريع يحث نائب الرئيس، بنس على البدء في عملية تفعيل التعديل الـ25 من الدستور لعزل ترامب.وتم إرجاء جلسة مجلس النواب الأمريكي، إلى يوم غد بعد اعتراض فوري، من أحد النواب على المشروع.