عاجل

  • بيلوسي: مجلس النواب سيصوت على مشروع القرار الذي يدعو لتفعيل التعديل الخامس والعشرين لتنحية الرئيس ترامب

  • هيئة الأسرى:استشهاد الأسير المقدسي المحرر محمد عيادة صلاح الدين من بلدة حزما نتيجة الإهمال الطبي للاحتلال

  • إيطاليا: تسجيل 12523 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و448 وفاة

دولي

نواب جمهوريون يرفضون طلباً بتفعيل التعديل الـ 25 الخاص بعزل ترامب

نواب جمهوريون يرفضون طلباً بتفعيل التعديل الـ 25 الخاص بعزل ترامب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي: إن ديمقراطيو مجلس النواب يريدون رد نائب الرئيس، مايك بنس خلال 24 ساعة، من إقرار المجلس مشروع قرار عزل الرئيس دونالد ترامب.

هذا وعرقل الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي، تحركاً للحزب الديمقراطي، من أجل طرح تشريع يحث نائب الرئيس، بنس على البدء في عملية تفعيل التعديل الـ25 من الدستور لعزل ترامب.

وتم إرجاء جلسة مجلس النواب الأمريكي، إلى يوم غد بعد اعتراض فوري، من أحد النواب على المشروع.

وقالت اللجنة الوطنية للجمهوريين في الكونغرس: إن الجهود الرامية إلى عزل الرئيس ترمب، ستزيد من الانقسامات.

في السياق، تقدم مشرعون ديمقراطيون رسمياً، بمشروع قرار يوجه إلى ترمب، اتهاماً بالتحريض على التمرد.

وكان مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، نشر اليوم الاثنين، مشروع قانون يدعو إلى عزل ترامب، ويتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة" في ظل حادث اقتحام الكابيتول.

وقال مؤلفو الوثيقة، التي من المتوقع أن يتم عرضها على أعضاء مجلس النواب من الديمقراطي، ديفيد ساسيليني، إن ترامب، "في انهاك للقسم الذي قطعه بموجب الدستور... تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

أخبار ذات صلة

إسرائيل: دعوات للأشخاص من سن الـ 50 وما فوق لتلقي التطعيم

إسرائيل: دعوات للأشخاص من سن الـ 50 وما فوق لتلقي التطعيم

النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل ترامب يتهمه بارتكاب &#34;جرائم وتجاوزات بالغة&#34;

النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل ترامب يتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة"

(معاريف): تأجيل محاكمة نتنياهو للثامن من الشهر المقبل

(معاريف): تأجيل محاكمة نتنياهو للثامن من الشهر المقبل

نجاد يُعلق على تولي بايدن رئاسة أمريكا: هناك ما يحاك خلف الكواليس

نجاد يُعلق على تولي بايدن رئاسة أمريكا: هناك ما يحاك خلف الكواليس

الزعيم كوريا الشمالية يحصل على لقب جديد ويتخذ قراراً قاسياً تجاه شقيقته

الزعيم كوريا الشمالية يحصل على لقب جديد ويتخذ قراراً قاسياً تجاه شقيقته

الحرائق تلتهم 14 ألف هكتار في أستراليا وتهدد سلامة السكان

الحرائق تلتهم 14 ألف هكتار في أستراليا وتهدد سلامة السكان

روسيا تسجل 436 وفاة و23315 إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

روسيا تسجل 436 وفاة و23315 إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

استطلاع إسرائيلي: فرصة فوز &#34;نتنياهو&#34; في الانتخابات ضعيفة بشكل أكبر من السابق

استطلاع إسرائيلي: فرصة فوز "نتنياهو" في الانتخابات ضعيفة بشكل أكبر من السابق

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الأغوار الشمالية: قوات الاحتلال تستولي على معدات تأهيل طرق

الأغوار الشمالية: قوات الاحتلال تستولي على معدات تأهيل طرق

إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب بوابة فرعون جنوب طولكرم

إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب بوابة فرعون جنوب طولكرم

&#34;جودة البيئة&#34; وجامعة بيت لحم يوقعان عقد خدمة تحديث إستراتيجية التنوع الحيوي

"جودة البيئة" وجامعة بيت لحم يوقعان عقد خدمة تحديث إستراتيجية التنوع الحيوي

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

&#34;العمل&#34; و(يونسكو) تبحثان سبل التعاون المشترك

"العمل" و(يونسكو) تبحثان سبل التعاون المشترك

&#34;الديمقراطية&#34;: بالمواجهة الوطنية الشاملة وليس بمناشدة المجتمع الدولي فقط نتصدى للاستيطان والضم

"الديمقراطية": بالمواجهة الوطنية الشاملة وليس بمناشدة المجتمع الدولي فقط نتصدى للاستيطان والضم

وصفه بـ&#34;الدموي والبربري&#34;.. سعد يندد باعتداء الاحتلال على العمال بطولكرم

وصفه بـ"الدموي والبربري".. سعد يندد باعتداء الاحتلال على العمال بطولكرم

بداية دير البلح تعقد جلسة للمحاكمات السريعة في سجن طيبة المركزي

بداية دير البلح تعقد جلسة للمحاكمات السريعة في سجن طيبة المركزي

منوعات

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

شاهد: الفنانة هالة صدقي تتلقى أغرب عرض للزواج

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

ما السر وراء امتناع الفنان عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه ؟

شاهد: حسين الجسمي &#34;لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية&#34;

شاهد: حسين الجسمي "لو أغني لمصر 100 أغنية كل يوم مش كفاية"

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: صور نادرة لفيروز بأمريكا في مرحلة شبابها

شاهد: منة فضالي&#34; لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل&#34;

شاهد: منة فضالي" لو يرجع بيا الزمن كان سبت الشغل"

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

في واقعة حشيش.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل وإحالتهما للتحقيق

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: بدرية أحمد تعرض نفسها للسخرية بحركاتها الغريبة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة كبيرة بسبب هذا الفيديو

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

بعد أحمد بدير.. العيدان تسخر من شكل هذه الفنانة المصرية بشكل قاسي

شاهد: رحاب الجمل &#34;باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي&#34;

شاهد: رحاب الجمل "باسم سمرة هددني بارسال بلطجية لقتلي"

عربي

أول تعليق سعودي على تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين على قوائم الإرهاب

أول تعليق سعودي على تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين على قوائم الإرهاب

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجزائر تُعلن عن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V)

الجيش المصري يتسلم &#34;سلاح شبحي&#34; جديد

الجيش المصري يتسلم "سلاح شبحي" جديد

الحوثيون: لن نتردد بإعلان الجهاد ضد إسرائيل عند أي حماقة

الحوثيون: لن نتردد بإعلان الجهاد ضد إسرائيل عند أي حماقة