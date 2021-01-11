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شؤون فلسطينية

الرئاسة: محاولات نتنياهو المحمومة للاستيلاء على مزيد من الأراضي لن تخلق أية شرعية

الرئاسة: محاولات نتنياهو المحمومة للاستيلاء على مزيد من الأراضي لن تخلق أية شرعية
نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
أدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، مصادقة رئيس الحكومة الاسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن هذا القرار الذي اتخذه نتنياهو يمثل محاولة منه لمسابقة الزمن قبل رحيل الإدارة الاميركية الحالية التي أيدت وبشكل اعمى محاولات الحكومة الاسرائيلية سرقة الأرض الفلسطينية.

وأضاف، أن محاولات نتنياهو المحمومة للاستيلاء على مزيد من أراضي دولة فلسطين، بدعم أميركي لن تخلق اية شرعية ولن يسمح الشعب الفلسطيني باستغلال نتنياهو لحملته الانتخابية لسرقة الأرض الفلسطينية .

وشدد أبو ردينة على أن الاستيطان كله غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن بما فيها قرار 2334، ولن يكون هناك أمن أو ستقرار في المنطقة دون اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية.

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