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شؤون فلسطينية

بداية دير البلح تعقد جلسة للمحاكمات السريعة في سجن طيبة المركزي

بداية دير البلح تعقد جلسة للمحاكمات السريعة في سجن طيبة المركزي
رام الله - دنيا الوطن
عقدت محكمة بداية دير البلح جلسة للمحاكمات السريعة في سجن طيبة المركزي برئاسة المستشار ضياء الدين الأسطل وعضوية كل من القاضي سامي الأشرم والقاضي أسامة أبو جامع بهدف تخفيف تكدس النزلاء في السجون وامتثالا لتعليمات رئيس المجلس الأعلى للقضاء للعمل على سرعة إنجاز الملفات المنظورة أمام المحاكم دون المساس بسلامة إجراءات التقاضي لاسيما الجنائية منها والتي لا تشكل خطراً على المجتمع.

من جهته قال المستشار ضياء الدين الأسطل: إنه "تم النظر في 37 ملف جنائي للموقوفين تم الفصل في جميعهم، مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة".

وأكد الأسطل على أهمية إنجاز المحاكمات السريعة لكافة النزلاء
الموقوفين في سبيل التخفيف من معاناتهم ومعاناة ذويهم، منوهاً أن نقل قاعة المحكمة لمركز الإصلاح والتأهيل تعمل على التخفيف على السجون وكذلك النزلاء والمحافظة على سلامتهم خاصة مع انتشار وباء (كورونا)، مشيرا أن المحكمة تحافظ على ضمانات المحاكمة العادلة للموقوفين أثناء نظر ملفاتهم.

وأوصى بضرورة تأهيل وإصلاح الموقوفين من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبية التأهيلية في السنة والفقه والعقيدة، وذلك لإعادة دمجهم في المجتمع من جديد ليصبحوا صالحين وفاعلين فيه.

يذكر بأن المحاكم النظامية في كافة المحافظات الجنوبية تعمل بشكل دوري على عقد المحاكمات السريعة والتي تلقى ارتياحاً كبيراً لدى جمهور المحامين والمتقاضين والذين يثمنون دور القضاء في إحقاق الحق والتخفيف عن كاهل المواطنين وكذلك
السجون.


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