استمرار أعمال بناء الجدار تحت الأرضي المضاد للأنفاق حول القطاع
رام الله - دنيا الوطن
قال صحفي إسرائيلي، إن أعمال بناء الجدار تحت الأرضي المضاد للأنفاق حول قطاع غزة، لا تزال مستمرة.
قال صحفي إسرائيلي، إن أعمال بناء الجدار تحت الأرضي المضاد للأنفاق حول قطاع غزة، لا تزال مستمرة.
وأوضح الصحفي في موقع (والا)، أمير بوخبوط: بأن "مشروع العميد عيران أوفير على وشك الانتهاء".
وتساءل: إنني أنتظر لأرى كيف أن مليارات الشواكل المستثمرة في العائق والسياج الجديد ستعيد تنظيم المنطقة الحدودية؟
يشار إلى أن مشروع الجدار تحت الأرضي، مستمر منذ نحو عامين، حيث يهدف وفق ما يقول جيش الاحتلال إلى اكتشاف الأنفاق على الحدود بين القطاع وغلاف غزة.
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