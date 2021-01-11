استمرار أعمال بناء الجدار تحت الأرضي المضاد للأنفاق حول القطاع





وأوضح الصحفي في موقع (والا)، أمير بوخبوط: بأن "مشروع العميد عيران أوفير على وشك الانتهاء".





وتساءل: إنني أنتظر لأرى كيف أن مليارات الشواكل المستثمرة في العائق والسياج الجديد ستعيد تنظيم المنطقة الحدودية؟





يشار إلى أن مشروع الجدار تحت الأرضي، مستمر منذ نحو عامين، حيث يهدف وفق ما يقول جيش الاحتلال إلى اكتشاف الأنفاق على الحدود بين القطاع وغلاف غزة.









رام الله - دنيا الوطنقال صحفي إسرائيلي، إن أعمال بناء الجدار تحت الأرضي المضاد للأنفاق حول قطاع غزة، لا تزال مستمرة.