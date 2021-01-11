مدير عام المختبرات بغزة: نتمكن من إنجاز 2500 لـ 3000 فحص مخبري يومياً





وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأن القدرة الإنتاجية لعدد الفحوصات المخبرية اليومية تزداد لدينا، حيث أصبح بالإمكان إنجاز 2500 إلى 3000 فحص مخبري، بالإضافة إلى الفحص السريع الذي يجرى داخل المستشفيات.



وقال مشتهى: إن هناك سياسات وبروتوكولات وتواصلاً دائماً بين طواقم الطب الوقائي والمختبر المركزي لمعرفة حجم المسحات الموجودة داخل المختبر، وبناء عليه يحدد الطب الوقائي طريقة عمل العينات من المجتمع.



وتابع: أن هناك تواصلاً مباشراً وشبه يومي مع منظمة الصحة العالمية وكافة الداعمين للقطاع الصحي، وهناك وعودات بزيادة عينات الفحص المخبري.



وأكد بأنه تم تحديد عيادات مركزية داخل المحافظات لأخذ العينات من المرضى في الفترة الصباحية، أما في الفترة المسائية يتم أخذ العينات في المستشفيات فقط.



رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام المختبرات بوزارة الصحة، بغزة، عميد مشتهى، إن قرابة الـ 20 أخصائياً يعملون على مدار الساعة في المختبر المركزي لإنجاز كافة الفحوصات، والوضع أفضل من ذي قبل بخصوص مواد الفحص والمستهلكات الطبية اللازمة.