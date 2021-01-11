مستوطنون يحرثون أراضٍ جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، على حراثة أراض خاصة للمواطنين في بلدة عقربا جنوب نابلس، تمهيدا للاستيلاء عليها.



وقال عضو مجلس بلدية عقربا فاروق بني جابر: إن مستوطني "جيتيت" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، شرعوا بحراثة أراضٍ خاصة للمواطنين في منطقة الطويل شرق البلدة.



وأضاف: أن مجموعة من المستوطنين يرافقهم جراران زراعيان بدأوا بحراثة الأرض، بحماية شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن عراكا نشب بين أصحاب الأراضي والمستوطنين، وأن قوات الاحتلال اعتقلت المزارع رعد فوزي بني فضل.



وأكد بني جابر، أن أصحاب الأراضي يملكون الوثائق التي تؤكد ملكيتهم لها وهم يحرثونها سنويا ويقومون بزراعتها، محذرا من أن تكون خطوة المستوطنين مقدمة للاستيلاء على أراضيهم.