جيش الاحتلال يطلق النار تجاه شبان بزعم "العبث" بالجدار الفاصل شمال الضفة





وأضاف: بأن قوات الجيش عمدت باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفعهم للتوقف، تضمنت إطلاق نار من نوع "روغير".











رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش، رصدت صباح اليوم عدداً من المشتبه بهم، يحاولون ما وصفه "العبث" في الجدار الأمني في عدة مناطق شمال الضفة الغربية.