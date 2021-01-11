جيش الاحتلال يطلق النار تجاه شبان بزعم "العبث" بالجدار الفاصل شمال الضفة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش، رصدت صباح اليوم عدداً من المشتبه بهم، يحاولون ما وصفه "العبث" في الجدار الأمني في عدة مناطق شمال الضفة الغربية.
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش، رصدت صباح اليوم عدداً من المشتبه بهم، يحاولون ما وصفه "العبث" في الجدار الأمني في عدة مناطق شمال الضفة الغربية.
وأضاف: بأن قوات الجيش عمدت باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفعهم للتوقف، تضمنت إطلاق نار من نوع "روغير".
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